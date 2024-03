Corinthians abre semana visando estreia na Sul-Americana

O Corinthians iniciou a semana visando sua estreia na Copa Sul-Americana. O Timão encara o Racing, no Uruguai, no dia 2 de abril, pela primeira partida da competição internacional. Como deve viajar no dia 1º, o Alvinegro tem mais sete dias para retomar o seu calendário. E o técnico António Oliveira vem aproveitando cada minuto.

O treinador tem usado o tempo sem jogos para promover uma integração entre os jogadores, adotando regime de concentração. Além disso, os treinos intensos têm chamado atenção de todos no dia a dia. O objetivo é deixar o elenco ainda mais entrosado. Principalmente no setor ofensivo, com o novo trio de ataque formado por Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

Além disso, o técnico português também busca um substituto para Maycon. O volante sofreu uma lesão na coxa esquerda e não deve se recuperar a tempo de atuar na estreia da Sul-Americana. A tendência é que Breno Bidon seja o escolhido. Vera e Paulinho também miram a vaga.

Nesta quarta-feira (27), o Corinthians viajará para Cascavel, para disputar um amistoso contra o Londrina. Será o único realizado pelo clube nas duas semanas livres de compromissos oficiais. A ideia era também enfrentar o Santos, mas um imprevisto na viagem para a Baixada Santista impediu a realização da atividade.

Antes de estrear no Campeonato Brasileiro, o Timão terá duas partidas pela Sul-Americana. Após enfrentar o Racing, do Uruguai, o Corinthians duela contra o Nacional, do Paraguai, no dia 9 de abril. O duelo será na Neo Química Arena.

