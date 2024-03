Três atletas fora dos planos treinam separados do elenco do Vasco

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu, o Vasco segue sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o elenco cruz-maltino terá uma espécie de novo “pré-temporada”, visto que o duelo com o Grêmio, no Rio de Janeiro, só acontece no dia 13. Nesta segunda-feira (25), o grupo volta da folga, entretanto três jogadores treinam separados e estão fora dos planos.

Entre os atletas estão o volante Rodrigo, o lateral-esquerdo Julião e o meia Marlon Santos. Eles treinam em horários diferentes do elenco principal e irão seguir no clube para o restante da temporada.

Dessa forma, o trio tem ido ao CT Moacyr Barbosa e participado de atividades enquanto o clube decide seus destinos. Ainda não há nada defendido, se serão emprestados, negociados em definitivo ou se receberão nova oportunidade no futuro.

Rodrigo e Marlon fazem parte do grupo desde o início, quando o elenco principal voltou da pré-temporada no Uruguai e disputou o Campeonato Carioca. O lateral Julião, por sua vez, juntou-se a eles depois da derrota para o Nova Iguaçu, no dia 31 de janeiro. O Vasco conta com o titular Lucas Piton, que vive excelente fase, e Victor Luís, para a mesma posição.

Vale lembrar que o Vasco diminuiu, recentemente, o grupo dos jogadores fora dos planos. Orellano (emprestado ao FC Cincinnati), Zé Vitor (emprestado ao Volta Redonda), Barros e Miranda (emprestados ao Amazonas), deixaram o clube.

