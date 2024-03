Carille abre semana no Santos procurando substituto de Otero

O Santos iniciou a semana visando o duelo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille terá apenas mais duas atividades para definir que será o substituto de Otero. O venezuelano foi expulso contra a Portuguesa, nas quartas de final e está fora do embate contra o Massa Bruta.

Carille tem algumas opções para a posição. Uma delas seria a manutenção do meia Cazares no time titular, com a entrada de Giuliano. Com isso, o clube atuaria com dois meias na armação, com o brasileiro atuando mais próximo da dupla de ataque, formada por Guilherme e Julio Furch.

Outra opção é escolher por um jogador mais ofensivo. Neste caso, a dúvida é entre Pedrinho e Weslley Patati. Nesta configuração de time, Giuliano atuará como o meia-armador, com um dos dois atacantes desempenhando papel de ponta-direita.

O treinador tinha a expectativa de resolver este quebra-cabeça nesta sexta-feira (22), no jogo-treino contra o Corinthians. Mas um acidente na Via Anchieta, impediu que a delegação corintiana chegasse a Vila Belmiro e a atividade foi cancelada. A ideia era poder utilizar todos os jogadores que estão à disposição e trabalhar com diversas formações contra um adversário de Série A. Contudo, Carille terá que definir o time titular nas sessões de treinamento.

Além disso, o treinador ainda espera saber se vai poder contar com Aderlan. Afinal, o lateral-direito sente um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e não tem ido a campo. Caso fique de fora, Hayner deve começar a partida.

