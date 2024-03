‘Médico dos jogadores’ perde a mãe após assalto no interior da Bahia

Douglas Tigre, conhecido como ‘Médico dos jogadores’, anunciou e comunicou a morte de sua mãe, na noite do último domingo (24). Silene Tigre foi vítima de um assalto no interior da Bahia. O crime se tornou também um assassinato, afinal, ela veio a óbito após uma forte pancada na cabeça.

O famoso profissional da saúde tomou conhecimento da morte de sua mãe enquanto estava em trabalho, no exterior. Em seguida, ele retornou ao Brasil e ao munícipio de Cândido Sales, na Bahia, onde reside sua família.

“Eu ainda não estou acreditando que perdi a parte mais importante da minha vida. Mãe, diz que é mentira”, lamentou Douglas.

Silene era ex-secretária de Educação de Cândido Sales. Ela foi alvo de um assalto. Bandidos roubaram o veículo SUV, uma picape, que ela dirigia, próxima à fazenda da família. O corpo dela foi identificado próximo a um posto de gasolina. Autoridades policiais localizaram os criminosos após estes causarem um acidente em Salinas, já em Mina Gerais. A dupla responsável pela ação colidiu com a traseira de uma carreta já quando estava sendo perseguida pela Polícia Rodoviária Federal.

Tigre é médico especialista na modificação de hábitos alimentares e condicionamento físico. Seu tratamento ocorre através de um acompanhamento mensal com exames de sangue para analisar todos os dados relacionados à performance, bioimpedância (composição corporal) e tem como ponto central a suplementação.

Parceria com jogadores de futebol

Jogadores de elite como os atacantes Neymar, Vini Jr, Roberto Firmino, Cano (quando atuava pelo Vasco) procuraram seus serviços. Seu principal paciente, aliás, é o experiente zagueiro Thiago Silva, do Chelsea. O veterano atleta prestou condolências e desejou forças ao amigo.

A esposa do defensor, Belle Silva, também teve solidariedades ao médico.

“Palavras parecem tão pequenas diante da imensidão da sua perda. Que o amor e as memórias compartilhadas com sua mãe possam trazer conforto neste momento difícil”, escreveu Belle.

Anteriormente, o argentino e ex-jogador Dario Conca procurou ajuda do profissional de saúde após a aposentadoria dos gramados. O gringo recuperou o físico. Além disso, assumiu namoro com a antiga noiva de Douglas Tigre no início de 2022.

