Discurso motivacional de Danilo chama a atenção. Veja!

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/03/bastidores-veja-a-emocao-da-vitoria-da-selecao-em-wembley.mp4

A Seleção Brasileira teve atuação positiva na estreia do técnico Dorival Júnior e conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no último sábado (22). Apesar de sua primeira partida, o treinador obteve êxito na organização da equipe. Outro destaque foi o discurso de motivação de Danilo, antes do amistoso.

“Muitas vezes de fora dá a sensação de que essa é uma Seleção sem sangue, sem brilho. Não é possível que não mexeu com nenhum de vocês. É verdade que é uma Seleção sem brilho e sem orgulho, Paquetá? Quanto tempo você ficou agora sem ser convocado? Você não queria estar aqui?”, expôs o lateral-direito ainda no vestiário.

Danilo, aliás, foi o capitão do time Canarinho na ocasião e teve boa atuação individual, principalmente na parte defensiva. Ele conseguiu fazer uma boa marcação específica em Foden, um dos principais jogadores adversários pelo nível de desempenho que apresenta no Manchester City. Em uma jogada já na reta final do jogo, quando a Inglaterra pressionou para tentar o empate, ele teve papel essencial.

O lateral-direito estava bem posicionado na área após cruzamento. O atacante Rashford estava se movimentando atrás deles, como elemento surpresa, mas Danilo conseguiu um toque de cabeça. Posteriormente, a bola ainda desviou no jogador da Inglaterra e saiu pela linha de fundo. Além de tiro de meta para o Brasil.

Próximo compromisso da Seleção

A delegação da pentacampeã mundial já está na Espanha, onde vai enfrentar a seleção local. Por sinal, este amistoso será um incentivo a luta contra o racismo. Afinal, foi dessa forma que ocorreu a divulgação do duelo, que contará com a presença de Vini Jr, atacante do Real Madrid, clube do país.

Vini é alvo de preconceito racial na Espanha por diversas torcidas dos clubes que disputam a La Liga, desde a sua chega aos Merengues. O embate entre a Seleção Brasileira e a Fúria ocorre, nesta terça (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu, casa dos Galácticos, de Vini Jr e de Rodrygo.

Confira os bastidores completos da vitória da Seleção no vídeo acima

