STJD denuncia Textor, que pode pegar um ano de suspensão

O STJD (Superior Tribunal de Justiça) denunciou o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor. O motivo foi o norte-americano não ter entregue as provas de corrupção no futebol no período exigido. A informação é do jornal “O Globo”. Assim, o proprietário do futebol alvinegro pode pegar um ano de suspensão.

A Procuradoria-Geral do STJD alega que Textor desobedeceu ordens da Justiça Desportiva e atrapalhou investigação do tribunal.

Textor, no início do mês, afirmou que dispõe de áudios de árbitros brasileiros reclamando por não receberem propinas. Em dezembro do ano passado, Textor também procurou o STJD, com a mesma denúncia. O tribunal, no entanto, arquivou a demanda do mandachuva do Botafogo.

O empresário entende, então, que o Tribunal Desportivo não é um órgão competente para apreciar suas acusações e assegurou, através de seus advogados, que vai entregar os documentos ao Ministério Público.

Ainda em março, auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva chegou a determinar suspensão do magnata do Botafogo. O pleno do STJD, no entanto, não referendou esta decisão.

