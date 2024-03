São Paulo se reapresenta para seis dias de treinamento

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, para um período de seis dias de treinamento. Eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final, o Tricolor Paulista terá a semana inteira sem jogos, para se preparar para a próxima partida da equipe na temporada. O time de Thiago Carpini volta a campo apenas no dia 4 de abril, para enfrentar o Talleres, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

A programação da equipe é de treinos diários, às 9h30, no CT da Barra Funda, até o sábado. Atletas como Arboleda, Ferraresi e Bobadilla, que estavam com suas seleções na Data Fifa, devem se apresentar no começo da semana e participar das atividades. Rafael e Pablo Maia, com a Seleção Brasileira, e James Rodriguez, com a Colômbia, devem demorar mais um pouco. O trio ainda terá um amistoso para fazer nesta terça-feira (26). O Brasil encara a Espanha, enquanto os colombianos duelam contra a Rômenia.

Carpini também tem jogadores em recuperação de lesões, como Calleri, Ferreira, Wellington Rato, Moreira, Nikão, Patryck e Luiz Gustavo. Na semana passada, Calleri disse que estará de volta para o duelo contra o Talleres. Contudo, o grande objetivo é recuperar o máximo de atletas possíveis durante este período sem jogos.

Assim, o Tricolor terá poucos jogos para fazer nas próximas semanas. Afinal, após o duelo contra o Talleres, o São Paulo encara o Cobresal, no MorumBIS, pela segunda rodada da Libertadores. Três dias depois, faz suas estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza.

