Palmeiras marca treino no Allianz Parque na quarta-feira

O Palmeiras marcou um treino no Allianz Parque para esta quarta-feira (27), véspera do jogo contra o Novorizontino. As equipes duelam na quinta-feira (28), às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida vai marcar o retorno do Verdão ao seu estádio após dois meses.

Esta também será a primeira atividade do elenco profissional desde que a arena foi interditada, no início de fevereiro. O grupo comandado por Abel Ferreira realizará o trabalho para se ambientar ao gramado, e o Allianz Parque será entregue em seguida para a WTorre completar os ajustes que o campo precisa para o confronto.

O Allianz Parque estava interditado desde o final de janeiro devido aos problemas enfrentados com o gramado desde o final do ano passado. A Real Arenas, responsável pela manutenção do estádio, substituiu o campo, utilizando cortiça importada da Europa.

Antes da vistoria da Federação Paulista, o Palmeiras realizou testes com equipes de base. Neste contexto, as atividades aprovaram o novo piso.

É importante destacar que a grama sintética permanece a mesma, pois ainda está em perfeitas condições de uso. A única alteração foi a substituição do antigo composto termoplástico pela cortiça, devido ao derretimento causado pelo calor e poluição de São Paulo, que, afinal, resultava em uma substância pegajosa nos calçados dos jogadores.

O Allianz Parque tem sido um aliado importante do Verdão de Abel Ferreira. Com a atual comissão técnica, o time teve sucesso em 18 dos 23 mata-matas que disputou na arena.

