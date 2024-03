Carvajal defende Vini Jr: ‘Eles insultam com o que sabem que dói’

O amistoso entre Espanha e Brasil, na terça-feira (26), colocará frente à frente companheiros de equipe, principalmente com jogadores de Real Madrid e Barcelona. Dois desses atletas serão Carvajal e Vini Jr, que defendem as cores do time de Madrid, cidade que receberá o amistoso no Santiago Bernabéu. Na véspera do confronto, o lateral-direito aproveitou para abordar os casos de racismo que seu colega vem sofrendo. Aliás, o combate a este preconceito é o principal tema deste confronto.

Carvajal, que ficou no banco de reservas na derrota para a Colômbia na sexta-feira, defendeu Vini Jr, mas afirmou que a Espanha não é um país racista.

“Não é por aí. Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema… Tenho amigos de outra cor de pele, e nunca houve problema. Depois estão os casos de quem entra nos estádios para desafogar, que não deveria mais entrar nos estádios. Eles insultam com o que sabem que dói” disse o espanhol.

Como parar Vini Jr?

Se entrar em campo no amistoso desta terça-feira, Carvajal pode ficar encarregado de tentar parar Vini Jr, afinal, em times opostos, atuam do mesmo lado do campo. Dessa forma, o lateral, que reconheceu a qualidade do brasileiro, falou sobre como minimizar as ações do atacante. Além disso, enalteceu a melhora de desempenho de Vini no Real.

“Diante de um jogador do calibre dele é difícil ter as coisas claras. Com esse talento, ele domina qualquer um. Não cair nos dribles, cobrir espaços, receber ajuda… Essa pode ser a chave”, detalhou.

“Fiquei muito surpreso com a melhora no desempenho do Vini. Nós que estávamos lá dentro não duvidamos dele, mas ele recebeu muitas críticas, e poucos jogadores superaram as críticas de jogar no Real Madrid. Ele tem muito mérito”, completou.

