Santos na Neo Química Arena conta com retrospecto negativo e uma classificação

O Santos se prepara para encarar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, o palco da partida chama a atenção, já que o jogo acontecerá na casa do Corinthians. Estádio onde o Peixe tem um retrospecto negativo.

Afinal, está será a 21° vez que o Santos jogará na Neo Química Arena. Nos outros 20 jogos, foram duas vitórias santistas, oito empates e outras dez derrotas, com 12 gols marcados e 27 sofridos. Destes confrontos, 19 aconteceram contra o Corinthians. O outro foi contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista de 2020, com mando da equipe do interior e derrota do Alvinegro Praiano por 3 a 2.

Apesar dos números ruins, o Santos tem um jogo marcante de mata-mata na Neo Química Arena. Em 2015, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Peixe venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Vila Belmiro. Na partida de volta, na casa corintiana, novo triunfo, desta vez por 2 a 1 e classificação garantida. Os gols foram marcados por Gabigol e Ricardo Oliveira, enquanto Romero descontou para o Timão.

O Santos também teve bons momentos no estádio sob o comando de Fábio Carille. Foi com o treinador que, pelo Campeonato Paulista de 2022, o time ganhou uma partida no estádio pela última vez: 2 a 1, com dois gols de Marcos Leonardo. Jô descontou para o Corinthians.

Santos tenta construir nova história na Neo Química Arena

Agora, o Peixe tenta escrever um novo capitulo nesta história. Afinal, o Santos tenta voltar à final de um Campeonato Paulista após 8 anos. Aliás, em 2016, também foi o último ano que o clube levantou um título, justamente o do Estadual.

