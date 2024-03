Com Rochet e Valencia, Inter divulga relacionados para duelo com o Juventude

No entanto, o uruguaio pode ficar de fora em virtude da falta de ritmo de jogo. Caso isso aconteça, Anthoni seguirá como titular da meta colorada por mais uma partida.

Além disso, o clube teve uma outra boa notícia. Enner Valencia chegou a ser cortado da seleção do Equador por conta de um trauma no pé direito sofrido, mas está entre os relacionados. O jogador pode ser a novidade entre os titulares, mas caso Coudet opte por preservá-lo, Lucca estará entre os onze, visto que Lucas Alario está lesionado.

Outra novidade entre os relacionados é o centroavante Ricardo Mathias, que disputou as duas últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Colorado. Em caso de um novo empate no Beira-Rio, como aconteceu no Alfedo Jaconi (0 a 0), o finalista será definido nos pênaltis para enfrentar Grêmio ou Caxias.