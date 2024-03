‘A emoção não pode extrapolar’, diz Dorival sobre blindar elenco diante dos casos de racismo

Após Vini Jr se pronunciar, mais uma vez, sobre a sua luta contra o racismo, Dorival Júnior, em coletiva realizada após o treino da Seleção desta segunda-feira (25), saiu em defesa do jogador. Ao ser perguntado pelo Jogada10 sobre como fica a sua cabeça diante desse contexto, o treinador da Seleção Brasileira lamentou o que vem acontecendo com o jovem e afirmou que a emoção não pode extrapolar a razão.

“A emoção não pode extrapolar. Com isso perdemos a razão. Temos um sentido na nossa vida, que é o respeito aos nossos semelhantes, sempre. Os companheiros de trabalho não têm responsabilidade sobre isso. Acredito que isso seja um apelo ao mundo, que precisa ser um pouco mais igual e mais humano. Isso é um fator natural”, disse Dorival.

Em outro trecho da coletiva de imprensa, Dorival afirmou, ainda sobre os casos de racismo, que a justiça precisa ser feita doa a quem doer.

“Espanhóis e brasileiros se respeitam demais, são povos amáveis, receptivos, fazem a cordialidade. É lamentável o que temos visto com um garoto jovem. Fiquei sabendo da coletiva. Infelizmente passar por momentos que já passou. Sabemos que são a minoria, pessoas que vão a campo com problemas internos e jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que, infelizmente, eles possuem. Se houve um crime, se constatado pelo justiça, ele precisa ser punido. Doa a quem doer”, disse Dorival.

Amistoso contra a Espanha

Também em resposta ao Jogada10, Dorival Júnior detalhou o quanto a vitória na terça-feira é fundamental para o seguimento de seu trabalho na Seleção, e falou o que espera da partida.

“Acredito sempre no trabalho para que encontremos resultados. Não acredito no imediatismo no futebol. No futebol não se queima etapas. Nós estamos em um processo inicial. Por isso que qualquer resultado que aconteça, mesmo sendo uma vitória, não nos tirará do nosso caminho, uma derrota tão pouco”, iniciou.

“São duas equipes, aliás, que se conhecem, que se respeitam. Assim, naturalmente lutarão pelo melhor resultado possível. Mas, não quer dizer que teremos problemas agravados para um ou outro lado caso aconteça um resultado positivo. Precisamos ter um equilíbrio na profissão já que o nível de exigência é muito alto a todos nós. Tudo o que consigamos realizar e que ficará um dia marcado na Seleção, demandará tempo, paciência e muito trabalho”, completou.

