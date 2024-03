A confirmação do acerto entre Kylian Mbappé e o Real Madrid parece ser questão de tempo. Dentro do próprio clube, a situação parece estar resolvida. Ao menos é o que diz Tchouaméni. Companheiro do atacante na seleção francesa, o meia “entregou” a contratação do astro gaulês pelos Merengues.

“Os espanhóis são conscientes do jogador que ele (Mbappé) é. Mas quando o virem na Espanha diariamente, se darão conta da grandeza do jogador”, declarou Tchouaméni, ao canal “Telefoot”.

E a afirmação do meia do Real Madrid viralizou a ponto de o canal ser obrigado a apagar a postagem com o vídeo da declaração do jogador nas redes sociais

É certo que Mbappé não fica no PSG na próxima temporada. O camisa 7 tem vínculo somente até junho e já avisou que não renovará contrato. Dessa maneira, os rumores que já estaria acertado com o Real Madrid são fortes, apesar de não falar sobre o futuro. A imprensa espanhola, contudo, crava o acerto com os Merengues.

Mbappé faz grande temporada no PSG

Mbappé vem confirmando o status de principal jogador do PSG nesta temporada. O atacante já marcou 38 gols pelo time francês em 37 partidas, além de ter contribuído com oito assistências. Ele é o artilheiro isolado do Campeonato Francês, com 24 bolas na rede.

Tchouaméni e Mbappé foram titulares na derrota por 2 a 0 da França para a Alemanha no último sábado, em amistoso realizado em Lyon. O meia foi substituído aos 29 do segundo tempo, dando lugar a Fofana. Já o atacante ficou os 90 minutos em campo. Na partida, Wirtz abriu o placar com menos de dez segundos de partida, com um golaço. Havertz, na etapa final, completou o marcador.

O post Meia do Real Madrid ‘entrega’ contratação de Mbappé apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.