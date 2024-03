Vasco tem maior taxa de ocupação em 2024 do que em 2023

A torcida do Vasco é uma das mais engajadas do Brasil. E, neste ano de 2024, consegue dar ainda mais show do que no ano que se passou. O Jogada10 buscou nos números oficiais e revela, agora, a taxa de ocupação dos torcedores na atual temporada.

Nos oito jogos que fez como mandante, o Vasco já levou um total de 226.859 pessoas aos estádios. Sendo que foram 239.790 ingressos à venda para as partidas em questão. Gerando, assim, uma impressionante taxa de 94,6% de ocupação.

LEIA MAIS: Três atletas fora dos planos treinam separados do elenco do Vasco

O número é superior aos 91,3% da temporada 2023, quando o Vasco atuou em 27 ocasiões como mandante. Vale lembrar, é claro, que quatro destes jogos foram disputados sem a presença de público por conta de uma punição ao clube.

O maior público do Cruz-Maltino em 2024 foi diante do Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca: 61.425 pessoas estiveram presentes no duelo.

As maiores taxas de ocupação, porém, aconteceram em jogos fora do Rio de Janeiro. Nos jogos contra Audax e Volta Redonda, pela sétima e décima rodadas da Taça Guanabara, respectivamente, 100% dos ingressos foram comercializados.

Confira detalhes dos jogos do Vasco em 2024*

2 x 0 Boavista – 1ª rodada Taça GB, em São Januário (RJ)

Ingressos vendidos: 15.310

Ingressos disponíveis: 16.536

Taxa de ocupação: 92,59%

2 x 0 Madureira – 3ª rodada Taça GB, em São Januário (RJ)

Ingressos vendidos: 15.354

Ingressos disponíveis: 16.608

Taxa de ocupação: 92,45%

0 x 0 Flamengo – 6ª rodada Taça GB, no Maracanã (RJ)

Ingressos vendidos: 56.318

Ingressos disponíveis: 59.258

Taxa de ocupação: 95,04%

1 x 0 Audax – 7ª rodada Taça GB, na Arena da Amazônia (AM)

Ingressos vendidos: 21.995

Ingressos disponíveis: 21.995

Taxa de ocupação: 100%

2 x 1 Volta Redonda – 10ª rodada Taça GB, no Kleber Andrade (ES)

Ingressos vendidos: 21.255

Ingressos disponíveis: 21.255

Taxa de ocupação: 100%

4 x 0 Portuguesa – 11ª rodada Taça GB, em São Januário (RJ)

Ingressos vendidos: 17.431

Ingressos disponíveis: 18.874

Taxa de ocupação: 92,35%

3 (4) x (1) 3 Água Santa-SP – 2ª fase da Copa do Brasil, em São Januário (RJ)

Ingressos vendidos: 17.771 (maior público de SJ no ano)

Ingressos disponíveis: 19.107

Taxa de ocupação: 93,01%

1 x 1 Nova Iguaçu – Semifinal do Campeonato Carioca (ida), no Maracanã (RJ)

Ingressos vendidos: 61.425

Ingressos disponíveis: 66.157

Taxa de ocupação: 92,85%

Total: oito jogos

Ingressos vendidos: 226.859

Ingressos disponíveis: 239.790

Taxa de ocupação: 94,6%

*Números de partidas do Vasco como mandante. Os números foram retirados dos boletins financeiros dos duelos em questão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco tem maior taxa de ocupação em 2024 do que em 2023 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.