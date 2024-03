Marcos Braz posta legenda enigmática sobre Flamengo

A semana começou movimentada no Flamengo. Afinal, Marcos Braz publicou mais um enigma nas redes sociais e agitou os torcedores na manhã desta segunda-feira (25). O vice-presidente de futebol do clube compartilhou uma foto de um lago com árvores cobertas de neve. Na legenda da publicação, ele escreveu: “No Flamengo, quem aprecia a neve, irá derreter quando a chapa esquentar”.









Momento do Flamengo

O Flamengo vive um momento decisivo na temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros estão próximos de disputar as finais do Campeonato Carioca e estrear na fase de grupos da Libertadores. O time vem conquistando resultados positivos e chega pressionado por títulos em 2024.

Marcos Braz é braço direito de Rodolfo Landim e um dos responsáveis pelas negociações do Flamengo. O dirigente rubro-negro sofreu muitas críticas depois das eliminações precoces em 2023, mas segue com respaldo do presidente. O clube, por sinal, se movimentou de forma efetiva nesta janela de transferências e acertou as contratações de Léo Ortiz, Viña e De La Cruz para 2024.

O Flamengo entra em campo neste sábado (29), diante do Nova Iguaçu, às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para Colômbia e jogam diante do Millonários, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

