América apresenta o atacante André para a disputa da Segundona do Carioca

O América já iniciou preparativos para a disputa da Segunda Divisão do Carioca. O clube acertou uma contratação impactante: o experiente centroavante André e o apresentou, nesta segunda-feira (25). Assim, o jogador já foi integrado às atividades do elenco no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca.

O atleta, com passagens em diversos clubes grandes, classificou a chance de atuar pelo Mecão como oportunidade de peso. Aliás, ele aponta isso como a principal razão o clube ter Romário como presidente, uma de suas referências na posição.

“Responsabilidade grande. Além do Romário, que eu já cansei de falar que é meu ídolo, o América é um clube centenário e vive um ano importante. O próprio Romário já frisou que infelizmente o clube passou por uma situação chata, mas agora a tendência é voltar para o cenário estadual, e lá na frente tentar uma coisa maior. Responsabilidade jogar no clube onde o presidente é meu ídolo. Chego motivado e espero poder ajudar”, esclareceu André.

Transmissão de conhecimentos para os mais jovens

André iniciou sua trajetória profissional no Santos e defendeu outras equipes de expressão como Atlético-MG, Corinthians, Grêmio e Vasco. A sua bagagem e experiência serão fundamentais para os atletas mais jovens do América. O centroavante, aliás, avaliou esse convívio como positivo e essencial para os garotos.

“Hoje é bacana eu poder fazer a função que fizeram para mim quando cheguei no profissional, de poder ajudar, compartilhar o dia a dia com esses meninos. Tem tudo para dar certo, estou aqui para passar um pouco da minha experiência no futebol”, acrescentou o jogador.

O centroavante chega ao Mecão após defender a Ponte Preta, onde marcou apenas uma vez em dez partidas, na temporada passada. Exatamente um golaço de voleio no empate em 2 a 2 com o Vitória, pela Série B, no ano passado. O rendimento abaixo do esperado fez a Macaca lhe demitir no final de setembro.

Preparação de André e do América

No cenário atual, o Rubro já fechou com 22 reforços. Além de André, o clube acertou a contratação do zagueiro Fabrício, que foi revelado no Flamengo e atuou ainda por Fluminense e Vasco. Assim como Romarinho, atacante e filho do presidente.

A estreia do América na Segunda Divisão do Carioca será diante do Petrópolis, a princípio no dia 18 de maio. O principal objetivo do Mecão é retornar à elite do futebol carioca. Sua última participação foi na fase preliminar da edição de 2021. A participação na etapa de grupos do torneio ocorreu pela última vez em 2016.

