Gabriel Milito se apresenta ao Atlético, confirma presença no clássico e aumenta treino

O novo técnico do Atlético já vestiu a camisa. Gabriel Milito desembarcou em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (25), e foi direto para a Cidade do Galo.

Aliás, ele teve rápido contato com a imprensa mineira. O ex-jogador disse que vai estar na Arena MRV, no próximo sábado, na final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro.

“Sim, sim (vou estrear no sábado, contra o Cruzeiro)”, confirmou o argentino de 43 anos.

Milito, aliás, já aumentou a carga de treinamentos na Cidade do Galo. Afinal, a comissão técnica já tinha marcado todos os treinamentos para o período da manhã.

O Jogada10 apurou, afinal, que Milito já trabalhou nesta manhã. No entanto, ele solicitou que os atletas fiquem no CT para um treinamento na parte da tarde. Até agora, o treinador não comunicou se vai repetir a atitude ou se vai mudar o horário. Portanto, até então, o Atlético vai treinar de terça-feira em diante na parte da manhã.

Vale lembrar que o Atlético entra em campo com desvantagem no próximo sábado. Afinal, o Cruzeiro teve melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro e agora joga por dois empates. O Galo, portanto, precisa vencer e segurar o placar em um dos jogos.

