A emocionante entrevista de Vini Jr nesta segunda-feira (25), em Madri, segue repercutindo no mundo da bola. Isso porque, horas depois da coletiva, o Vasco da Gama se pronunciou em forma de solidariedade com o craque brasileiro.

LEIA MAIS: Vasco tem maior taxa de ocupação em 2024 do que em 2023

Vini Jr é revelado pelo Flamengo, maior rival do Vasco. O que não impediu o Cruz-Maltino de se solidarizar com o camisa 7 do Real Madrid e atleta da Seleção Brasileira. O Vasco, aliás, foi um dos dois únicos dos 20 times da Série A (junto com o Bahia) a se manifestar após o choro do craque.

A equipe de São Januário se orgulha de ser um dos primeiros clubes brasileiros a se posicionar contra o racismo no futebol. No próximo dia 7 de abril, inclusive, se completam 100 anos da Resposta Histórica.

Este foi um documento enviado em 1924 por José Augusto Prestes, então presidente do clube, para a Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), que organizava o Campeonato Carioca à época. Na carta, o mandatário se recusa a desfiliar seus doze atletas negros, operários e analfabetos, criando, assim, um dos maiores marcos na luta antirracista do país.

Confira a nota do Vasco na íntegra

“Força @vinijr! Que você nunca perca a sua alegria e que consigamos fazer do mundo, dentro e fora das quatro linhas, um lugar melhor para todos. Como um Clube que tem o Respeito, a Igualdade e a Inclusão dentre seus valores, reforçamos novamente que estamos juntos com você nessa luta por um futebol e um mundo sem preconceito.”

Força @vinijr! Que você nunca perca a sua alegria e que consigamos fazer do mundo, dentro e fora das quatro linhas, um lugar melhor para todos. Como um Clube que tem o Respeito, a Igualdade e a Inclusão dentre seus valores, reforçamos novamente que estamos juntos com você… — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 25, 2024









Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco se solidariza com Vini Jr: ‘Nunca perca sua alegria’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.