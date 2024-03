Imprensa espanhola repercute coletiva de Vini Jr

Na véspera do amistoso da Seleção Brasileira contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri, a emocionante entrevista coletiva de Vini Jr foi destaque na imprensa espanhola. O atacante do Real Madrid ficou emocionado ao comentar sobre o racismo que tem enfrentado no país e falou um pouco mais sobre o papel de ser um dos líderes desta causa.

O jornal ‘Marca’, um dos maiores da Espanha, destacou a emoção de Vini Jr, que “passou um minuto chorando, em silêncio, ao ser questionado sobre os insultos que ele recebe quando joga e quando não joga com a camisa do Real Madrid”.

“É algo bastante triste, é algo que acontece aqui em todos os jogos, todos os dias. Cada reclamação minha me deixa muito triste. Não só na Espanha, mas também no mundo… Aconteceu também com meu pai. É uma coisa que noto e luto porque eles me escolheram… luto para que num futuro próximo isso não volte a acontecer a ninguém”, disse Vini Jr.

Ao mesmo tempo, o jornal ‘Mundo Deportivo’ classificou Vini Jr como “o grande protagonista” no dia que antecede o amistoso entre Espanha e Brasil. Dessa maneira, o site ressaltou a luta antirracista do jogador, que enfrenta “um lema claro e a violência no mundo do futebol”.

“Depois que ele se acalmou, todos os jornalistas presentes lhe aplaudiram ruidosamente e emocionados em sinal de apoio.”

