Treino da Seleção: Dorival Júnior volta a fazer mistério sobre a escalação

A Seleção Brasileira realizou, nesta segunda-feira (25), o seu primeiro e único treino em Madrid para o amistoso contra a Espanha. As seleções se enfrentam na terça-feira, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. No centro de treinamento do Real Madrid, o técnico Dorival Júnior trabalhou com duas equipes. No entanto, o time titular para o confronto contra os espanhóis ainda não foi definido.

Durante as atividades, o treinador separou duas equipes: uma com a repetição da formação que iniciou o amistoso contra a Inglaterra, e outra com mudanças. A equipe que iniciará a partida desta terça-feira só será definida horas antes do confronto. Afinal, o treinador receberá resultados de avaliações de desgaste físico dos jogadores. Assim, só escalará quem estiver sem qualquer tipo de problema.

“Temos duas possibilidades: uma seria justamente isso, darmos oportunidades; outra seria começar a encontrar encaixe para a equipe. Estamos estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, amanhã teremos uma definição depois de ouvirmos o departamento médico. Temos duas possibilidades, vamos tentar fazer uma opção assertiva para uma partida tão importante”, disse Dorival.

Aliás, Dorival Júnior encerrará esta Data-Fifa da mesma forma que iniciou: fazendo mistério com a escalação. Vale destacar que no primeiro amistoso, contra a Inglaterra, ele só definiu o time horas antes do confronto em Wembley.

Apesar da expectativa, Endrick não começa jogando

Com o gol da vitória de Endrick no sábado, a expectativa era por uma oportunidade do atacante entre os titulares. No entanto, isso não vai acontecer. O palmeirense começará no banco.

“Não, o Endrick amanhã não inicia como titular. Com certeza, ele dará muitas alegrias à torcida madrilenha, não tenho dúvidas. É um garoto com um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior. Mas, com certeza, amanhã a sua torcida o terá contra, mas por muitos minutos dentro de campo, podem aguardar’, garantiu Dorival sobre Endrick.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Treino da Seleção: Dorival Júnior volta a fazer mistério sobre a escalação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.