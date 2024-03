Daniel Alves usa dinheiro de processo vencido contra Fazenda da Espanha para sair da cadeia

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves finalmente deixou a cadeia na Espanha, após 14 meses preso, condenado por estupro. No entanto, a maneira como ele conseguiu os R$ 5,4 milhões (de Brasília) chamou atenção.

De acordo com a imprensa espanhola, Daniel angariou 1 milhão de euros por empréstimo. A fortuna do atleta, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 324 milhões), segue bloqueada por causa do processo judicial no Brasil, em problema com a ex-esposa Dinorah Santana.

No entanto, quem emprestou o dinheiro não foi revelado. De acordo com o jornal “La Vanguardia” o empréstimo não foi feito por um banco. A origem, aliás, não foi confirmada. No entanto, a advogada Inés Guardiola usou o valor que Daniel tem a receber do fisco espanhol (cerca de R$ 6,9 milhões) como garantia para conseguir o dinheiro antecipadamente de outra fonte.

Ainda de acordo com o jornal, Neymar pagaria a fiança para Daniel Alves conseguir a liberdade provisória. No entanto, diante da repercussão negativa, o pai do jogador soltou nota dizendo que não emprestaria o dinheiro.

Entenda o processo vencido por Daniel Alves

O Governo Espanhol terá de devolver 1,2 milhão de euros (R$ 6,9 milhões) a Daniel Alves. O jogador discutia e saiu vencedor na justiça por entender que não tinha que declarar pagamentos pela intermediação do agente Joaquín Macanás pela renovação de contrato com o Barcelona em 2013 e 2014.

No entendimento da Justiça, o brasileiro tinha que declarar os valores pagos pelo serviços. Mas o atleta alegou que não tinha conhecimento dos valores. Aliás, a defesa do jogador explicou ainda que o agente trabalhou em favor do clube e não do lateral. A decisão chegou a ir para recurso, mas a versão de Alves prevaleceu.

