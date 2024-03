Patrick de Paula vem treinando normalmente no Botafogo e está próximo de retornar aos gramados. O volante, dessa forma, corre risco de ser relacionado para primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo acontece dia 3 de abril, diante do Júnior Barranquilla, às 19h , no Nilton Santos. A informação é do portal “Trivela”.

LEIA MAIS: STJD denuncia Textor, que pode pegar um ano de suspensão

Situação de PK no Botafogo

O volante vem se recuperando de lesões ligamentares no joelho esquerdo. O jogador está fora dos gramados desde fevereiro de 2023 e tem realizado um trabalho cauteloso no Espaço Lonier. A expectativa é que o atleta retorne na primeira semana de abril e participe da fase de grupos da Libertadores.

Aliás, Patrick de Paula chegou ao Botafogo em março de 2022 e custou 6 milhões de euros (R$ 33 milhões) aos cofres alvinegros. O volante, dessa forma, é a segunda contratação mais cara do clube, perdendo apenas para Luiz Henrique, contratado no começo de 2024 por 20 milhões de euros (R$ 106 milhões).

Apesar da expectativa criada e do investimento feito, Patrick de Paula vem tendo dificuldade em adquirir sequência no Botafogo. O volante tem sofrido lesões frequentes no Rio de Janeiro e ainda não conseguiu se firmar dentro de campo. O jogador tem contrato no clube até o fim de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Patrick de Paula se aproxima de retorno no Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.