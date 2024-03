Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping

Gabigol, camisa 10 do Flamengo, foi suspenso, nesta segunda-feira (25), por dois anos por fraude do exame antidoping - infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA). Os advogados de defesa do jogador prometem recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O Flamengo, por meio das redes sociais, saiu em defesa do jogador e mostrou-se surpreso com o resultado do julgamento. Além disso, entende que não houve fraude por parte de Gabigol.

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada”, comunicou o Flamengo.

Entenda o caso

No dia 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping ao tentar, de acordo com o relatório dos agentes responsáveis pela coleta, de esconder a genitália - dificultando o trabalho dos fiscais - e entregar a urina em uma vasilha, e não em um frasco padrão. Além disso, teria sido grosseiro com a equipe antidopagem.

*Com informações do Jogada10