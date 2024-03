Técnico da Espanha destaca Vini Jr: ‘Um top mundial, fora de série’

De olho na Seleção Brasileira, o técnico espanhol Luis de La Fuente concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), véspera do amistoso entre as equipes nesta Data Fifa de março, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Dentre os assuntos abordados pelo treinador, ele destacou a qualidade de Vini Jr e afirmou que o atacante do Real Madrid é um jogador “top mundial”.

“Ele é um top mundial, um jogador excepcional. Não sei onde o colocaria, mas está entre os melhores do mundo, com certeza. É um fora de série. Mas, estamos preocupados com todo o Brasil. Conhecemos o seu potencial”, explicou o treinador.

Ao mesmo tempo, Luis de la Fuente afirmou que o duelo entre Espanha e Brasil tem nível para “ser uma semifinal ou final de Copa do Mundo”. O treinador explicou também que, diante de um adversário como a Seleção Brasileira, “há sempre mais foco”.

“Sabemos da importância (do jogo) para melhorarmos. Mas, ao enfrentar um adversário como o Brasil, há mais foco, mais atenção, e queremos estar à altura de tudo o que é gerado em torno de um jogo como este”, acrescentou o técnico espanhol.

Luis de la Fuente analisa momento de Endrick

Outra promessa do futebol brasileiro que está a caminho da Espanha é Endrick, de 17 anos. O atacante marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no último sábado (23). Dessa maneira, técnico espanhol também deixou seus elogios ao atleta, mas pediu cautela para a sequência da carreira do atacante.

“É um jogador de 17 anos, um ótimo jogador, como nós também temos, mas é preciso dar tempo e, acima de tudo, ser muito cauteloso. Pensar que ele pode ser o substituto de Pelé é colocar muita pressão, gerar estresse, e uma cobrança para a qual pode não estar preparado e maduro. Por isso, sou a favor que ele vá com calma, desenvolvendo seu processo de formação, e chegará o momento de ser exigido de verdade”, explicou Luis de la Fuente.

Técnico confirma reforço para enfrentar a Seleção Brasileira

Além disso, Luis de La Fuente confirmou que o meia Rodri terá condições de enfrentar a Seleção Brasileira. O jogador do Manchester City desfalcou a Espanha no amistoso contra a Colômbia e também foi ausência nos últimos treinamentos da equipe. No entanto, o técnico confirmou que o volante estará à disposição nesta terça-feira.

“Ele vai estar lá. Se juntará à equipe esta tarde (segunda-feira). Ele pode jogar”, explicou o treinador.

