Flamengo sai em defesa de Gabigol: ‘Não houve qualquer tipo de fraude’

Logo após sair a notícia de que Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping, o Flamengo se pronunciou. O clube garantiu que recebeu o resultado do julgamento com surpresa. Além disso, afirmou que entende que não houve qualquer tipo de fraude.

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada”, postou o Flamengo.

Entenda o caso No dia 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping. Ele tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote para o exame antidoping. Assim, ao urinar escondido, sem o fiscal conseguir visualizar o teste, o jogador deu brecha para ser enquadrado no artigo. Além da demora para realizar o teste e não cumprir ordens, tratou a equipe da coleta com desrespeito. Em resumo, o jogador pegou o vaso coletor sem avisar ninguém e foi na direção do banheiro. Ao ver que o oficial estava lhe seguindo, se irritou. Posteriormente, entregou o vaso descoberto, ou seja, desrespeitando mais uma regra.

