Confederação Asiática cancela partida entre Coreia do Norte e Japão

Desavenças extracampo cancelaram a partida entre Coreia do Norte e Japão, que estava marcada para esta terça-feira (26), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) citou “circunstâncias inevitáveis” para a anulação do jogo que aconteceria em Pyongyang, capital norte-coreana.

“A decisão, tomada em consulta com a Fifa, foi tomada após a AFC ser informada pela associação de futebol norte-coreana, no dia 20 de março, de que seria necessário mudar a partida para um campo neutro devido a inevitáveis circunstâncias”, diz o comunicado emitido pela Confederação Asiática de Futebol.

O jogo estava marcado para o estádio Kim Il Sung, na capital da Coreia do Norte, país que não tem relações diplomáticas com o Japão. Ao mesmo tempo, a federação de futebol da Coreia do Norte solicitou a mudança do local, citando preocupações com o aumento de casos de uma infecção bacteriana no Japão.

Além disso, a seleção da Coreia do Norte não joga em casa. Nas três primeiras rodadas das Eliminatórias, a equipe jogou como visitante no Grupo B: perdeu para a Síria por 1 a 0, em campo neutro (Jedá, na Arábia Saudita); venceu Mianmar por 6 a 1; e perdeu por 1 a 0 para o Japão, em Tóquio.

LEIA MAIS: Imprensa espanhola repercute coletiva de Vini Jr

Porém, os jogos em casa da Coreia do Norte estavam programados para começar nesta terça-feira (26), na quarta rodada. De acordo com a imprensa asiática, o resultado do jogo será decidido pelo Comitê Disciplinar da FIFA, e é provável que uma vitória por “WO” seja dada ao Japão, com o placar de 3 a 0.

Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo 2026

O Japão é o líder do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, com nove pontos nas três primeiras rodadas. A Síria é a vice-líder da chave, com quatro, seguida pela Coreia do Norte, com três, enquanto Mianmar é a lanterna, com apenas um. As duas melhores seleções classificarão para a terceira fase, que servem tanto para a Copa de 2026 como para a Copa Asiática de 2027.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Confederação Asiática cancela partida entre Coreia do Norte e Japão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.