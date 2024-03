Grêmio x Caxias: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio terá pela frente embate decisivo com o Caxias pela reta final do Gauchão, nesta terça-feira (26). O duelo será válido pelo jogo de volta do Estadual e ocorre na Arena, às 21h (de Brasília). Vale relembrar que simboliza a reedição da final da última edição do torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Grêmio conquistou sua classificação para a fase mata-mata do Estadual com a segunda colocação geral. A equipe somou 23 pontos, após sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Posteriormente, nas quartas de final, o Tricolor Gaúcho superou o Brasil de Pelotas por 2 a 0.

Nas semifinais, venceu o primeiro jogo contra o Caxias por 2 a 1. Assim, chega para a partida de volta com a vantagem do empate para conseguir a vaga na decisão. Inclusive, a Arena vem sendo um ponto positivo para o time até aqui na temporada. Afinal, segue invicto como mandante após sete jogos, com seis triunfos e um empate.

Renato Portaluppi não iria contar com o volante Villasanti para o compromisso. Isso porque o jogador foi convocado para a Seleção do Paraguai para amistosos durante a data Fifa. O jogo amigável com a Rússia, no país europeu, foi cancelado após ataque terrorista. Apesar disso, ele conseguiu chegar a tempo ao Brasil para o duelo entre Grêmio e Caxias, mas não está nas condições físicas ideais. Após a saída de Luís Suárez, o clube contratou Diego Costa para substituí-lo. O novo centroavante tem bom início de trajetória. Afinal, já marcou três gols em três partidas.

Como chega o Caxias

O Grená assegurou sua classificação na fase final do Estadual com o terceiro lugar geral. O Caxias somou 16 pontos depois de quatro triunfos, quatro empates e três derrotas. O plano da equipe, aliás, é tentar surpreender o Imortal mesmo na condição de visitante e conquistar uma vitória pelo placar mínimo. Assim, levaria a decisão para a cobrança de pênaltis.

GRÊMIO X CAXIAS

Jogo de volta das semifinais do Gaúchão

Data e horário: 26/03/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caíque (Marchesín); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Du Queiroz (Villasantti ou Dodi) e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins, Elyeser e Vitor Feijão; Tomas Bastos e Álvaro. Técnico: Argel Fuchs.

Árbitro: Jean Pierre Goncalves

Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Otavio Legramanti

VAR: Daniel Nobre Bins

