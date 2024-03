Auxiliar do Vasco, Emiliano Díaz fala sobre saída de Mattos

Após o treino desta segunda-feira (25), no CT Moacyr Barbosa, o auxiliar do Vasco, Emiliano Díaz, concedeu entrevista aos repórteres presentes na atividade. Um dos tópicos abordados foi sobre a demissão de Alexandre Mattos, na última quinta-feira (20).

O filho do técnico Ramón Díaz falou sobre a situação e revelou, então, como tratou da saída do diretor para com os atletas.

“Tudo que eu tinha que falar, falei internamente. A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito e teremos que seguir em frente. O Vasco está acima de Ramón (Díaz), de diretor, de todos. Então vamos seguir trabalhando para recolocar o Vasco onde deve estar”, afirmou o auxiliar.

Posteriormente, Emiliano respondeu pergunta sobre Dimitri Payet. O auxiliar revelou enxergar o francês como ‘diferenciado’ e admite que o craque teve dificuldades de adaptação no seu começo de jornada no futebol brasileiro, em 2023.

“Dimi (apelido de Payet) é diferenciado. Acho que ano passado era difícil pra ele e precisava se adaptar ao futebol brasileiro. Hoje temos um dos melhores camisa 10 do país e estamos muito felizes com ele. Vai seguir melhorando, tem que melhorar, mas estamos muito contentes com ele.”, revelou.

