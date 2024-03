Alemanha x Holanda: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande nesta Data Fifa de março. Alemanha e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (26), às 16h45 (de Brasília), em amistoso internacional marcado para o Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha. Ambas as seleções vêm de bons resultados e seguem a preparação para a disputa da Eurocopa 2024.

Como chega a Alemanha

Os alemães chegam embalados após a boa vitória por 2 a 0 sobre a França no último sábado (23), com gols de Wirtz e Havertz. Ao mesmo tempo, o grupo evoluiu com o retorno do experiente meia Toni Kroos, que voltou à seleção para disputar a Eurocopa 2024, sediada na Alemanha.

No entanto, é possível que o técnico Julian Nagelsmann faça modificações na equipe e dê oportunidade para outros atletas na partida desta terça-feira. Füllkrug deverá ser titular do ataque, no lugar de Havertz, titular contra a França. Por outro lado, Neuer, lesionado, segue fora, e Ter Stegen será novamente o goleiro titular.

Como chega a Holanda

Os holandeses não tomaram conhecimento da Escócia no primeiro compromisso nesta Data Fifa e golearam os adversários por 4 a 0. Além disso, a Holanda vive uma sequência de quatro vitórias, algo que não acontecia desde 2013. Mas, apesar da vitória, a seleção holandesa recebeu algumas críticas e precisará evoluir defensivamente para não perder para a Alemanha.

Por fim, o técnico Ronald Koeman deve fazer algumas alterações na equipe. Isto porque o time não poderá contar com Berghuis, Van de Van e De Jong, todos lesionados. No entanto, o meia Wijnaldum, que voltou a ser convocado para a seleção após a eliminação na Liga das Nações de 2023, deve seguir na equipe titular. O jogador, inclusive, marcou um dos gols da vitória sobre a Escócia na última sexta-feira (22).

Alemanha x Holanda

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: terça-feira, 26/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Tah e Mittelstädt (Raum); Gross (Andrich) e Kroos; Wirtz, Gündogan e Musiala; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Holanda: Verbruggen; Nathan Aké, De Vrij, Van Dijk e Hartman; Mats Wieffer, Joey Veerman e Teun Koopmeiners; Cody Gakpo, Wout Weghorst e Donyell Malen. Técnico: Ronald Koeman

Onde assistir: SporTV 2

