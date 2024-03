‘A vítima do Dani Alves nunca quis dinheiro. A Justiça espanhola, sim’

A decisão da Justiça espanhola, de estabelecer um valor de fiança para Daniel Alves deixar a prisão (1 milhão de euros, ou R$ 5,4 milhões), foi criticada pela bancada do programa Terrabolistas desta segunda-feira (25/3). O âncora Dario Vasconcelos considera que Daniel Alves cometeu um crime e tem de pagar por isso. Mas, ao precificar a liberdade do lateral, colocou a mulher vítima do estupro que ele cometeu, como uma mercadoria que tem um valor.

Jornalista do Terra, Alexsander Vieira vê uma tremenda hipocrisia nesta história:

“A vítima, em nenhum momento quis dinheiro para deixar de seguir o processo. Mas a justiça espanhola, sim”, resumiu, para em seguida completar:

“Primeiramente ficamos incrédulos ao ver que a pena foi menor do que se esperava. Porém, ao menos teve a condenação. Contudo, agora, fica a sensação de imunidade e que o corpo da vítima tinha preço. Que na Espanha a mulher tem um valor 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). Mas, infelizmente, a decisão é legal para a lei. Então, somente mudando a lei. Mas não deveria ser assim: pagar para ter liberdade em crimes como estupro”.

Hadassa Gonçalves, jornalista do Grupo Band e convidada para o programa Terrabolistas desta semana, a decisão foi totalmente errada da justiça. Apenas aumenta a sensação de impunidade para quem tem dinheiro:

“É um assunto delicado, mas é necessario falar. Afinal, mais pessoas falando dá maior consciência. Dizer quanto vale a liberdade para este crime quanto vale abre muita margem para muita coisa. Quem é rico pode estuprar e ter o dinheiro para sair. O que ele fez para receber a pena no conforto de sua casa”.

Ponto positivo

Hadassa viu um único ponto positivo no caso Daniel Alves.

“Toda essa repercussão abriu espaço para ser tratado o caso de Robinho no Brasil. Se o caso Daniel Alves, não tivesse repercutido como todos vimos, não estaríamos tratando a prisão do Robinho aqui no Brasil pelo estupro que ele cometeu e foi condenado a nove anos na Italia”.

A jornalista Barbara Comparato, outra convidada do Terrabolistas, viu como uma triste ironia que, na mesma semana, Robinho teve expedido seu mandado de prisão. Mas Dani Alves pode pagar fiança para poder cumprir a pena em casa.

“É um tapa na cara. Não tem como precificar. Todos os crimes hediondos tinham de ser tratados de outra forma. Faltam punições mais rígida, ou não se aprende. Daniel em casa vai estar sofrendo muito? É um exemplo do que não pode acontecer. Lá na Espanha, se a pessoa tem dinheiro pode cometer crime, pois vai se dar um jeito”.

