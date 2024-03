Fluminense só perdeu um jogo no Maracanã na Libertadores no Século

O Fluminense tem grandes recordações no Maracanã em jogos pela Libertadores. A mais recente e memorável, é claro, foi a final da edição 2023, quando o Tricolor ergueu o troféu pela primeira vez em sua História.

E levantamento feito pelo site “NetFlu” dá conta de um fator interessante. Em 19 partidas, a equipe carioca só perdeu um jogo neste Século atuando no Maraca.

O estudo aponta que a única derrota do Fluminense no Maraca foi em 2021, para o Junior Barranquilla (COL), pela fase de grupos da competição.

Três dos cinco jogos em que o Flu não venceu, aliás, foram nesta citada edição. Além do tropeço para a equipe colombiana, o Tricolor também empatou duas partidas no ano: contra River Plate e Barcelona de Guayaquil.

Vale lembrar que o número de jogos poderia ser maior, mas o Maior do Mundo passou por reformas entre 2011 e 2013, visando a Copa do Mundo de 2014. Nas Libertadores de 2011, 12 e 13, então, o Flu utilizou Nilton Santos e São Januário para atuar em casa.

Ao todo foram 19 partidas do Flu no Maracanã (desde 2001), com 14 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O que gera um aproveitamento de 80,7% no estádio.

