Internacional x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional e Juventude jogam na noite desta segunda-feira (25/3), às 21h30 (de Brasília), a partida de volta da semifinal do Gauchão-2024. O duelo terá Beira-Rio quase lotado. Como rolou empate na ida, quem vencer avança para enfrentar, na decisão, Grêmio ou Caxias. A Voz do Esporte transmite esta partida e a cobertura começa às 20h, com o tradicional pré-jogo, que te coloca por dentro de tudo desta semifinal. A narração e o comando está com Diego Mazur.