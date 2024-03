França x Chile: escalações e onde assistir

Uma das principais seleções do mundo volta a campo nesta terça-feira (26). A França recebe o Chile às 17h (de Brasília), no Velódrome, em Marselha, e precisa dar uma resposta para seus torcedores após a derrota por 2 a 0 para a Alemanha no primeiro compromisso nesta Data Fifa de março.

Como chega a França

Em meio à preparação para a disputa da Eurocopa 2024, a França precisa se recuperar da derrota por 2 a 0 para a Alamanha, país sede da competição. Dessa maneira, os franceses, liderados pelo capitão Mbappé, recebem os chilenos em Marselha para dar uma resposta para os fãs e confirmar a seleção como uma das favoritas ao título europeu.

No entanto, o técnico Didier Deschamps segue com alguns problemas na equipe. Um dos principais jogadores desta geração francesa, Antoine Griezmann foi cortado por lesão e será desfalque para o jogo desta terça-feira. Para a vaga deixada pelo jogador do Atlético de Madrid, o treinador convocou Matteo Guendouzi, da Lazio. Além disso, outra baixa por motivo de lesão é o atacante Coman, do Bayern de Munique.

Como chega o Chile

Por outro lado, os chilenos vêm de uma bela vitória por 3 a 0 sobre a Albânia, comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho. Ao mesmo tempo, o Chile vive um momento de reconstrução e está em novo ciclo, desta vez liderado por Ricardo Gareca, que assumiu a vaga deixada por Eduardo Berizzo, que deixou o comando da seleção chilena em novembro de 2023.

Dessa maneira, Gareca apostou nas convocações de jogadores veteranos como Maurício Isla, Eduardo Vargas e o goleiro Cláudio Bravo, com 40 anos. O trio vinha sendo deixado de lado pelo antigo treinador e auxiliou na vitória recente da equipe. O atacante Vargas, inclusive, marcou um dos gols da vitória sobre a Albânia.

Por fim, a seleção chilena terá alguns desfalques para o jogo desta terça. O volante Erick Pulgar, do Flamengo, chegou a ser convocado por Gareca, mas foi cortado com uma lesão muscular no quadríceps após os duelos contra o Fluminense, na semifinal do Carioca. Além disso, o zagueiro Guilhermo Maripán, do Mônaco, também é desfalque após sentir problemas musculares antes da partida contra a Albânia.

França x Chile

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: terça-feira, 26/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Orange Vélodrome, em Marselha (FRA)

França: Maignan; Koundé, Pavard, Upamecano e Lucas Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Camavinga; Dembelé, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Chile: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría e Núñez; Dávila, Osorio e Alexis Sánchez; Eduardo Vargas (Ben Brereton). Técnico: Ricardo Gareca.

Onde assistir: ESPN e Star+

