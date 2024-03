O ex-jogador David Beckham revelou que teve uma crise de choro por causa do argentino Lionel Messi. O motivo, no entanto, é por causa da bombástica contratação que o Inter Miami fez.

Inicialmente, o gestor do clube americano revelou que estava conversando com Messi há algum tempo e precisou trabalhar muito para confirmar a contratação.

“Já estávamos conversando com o pai de Leo há muito tempo .. há uns cinco anos. Eu e meu sócio em Miami entramos escondidos em um hotel para conhecer o pai de Leo cinco anos antes de ele assinar contrato conosco”, disse Beckham em entrevista ao podcast This Life of Mine.

Na ocasião, aliás, Messi resolveu fechar com o PSG, onde reencontrou Neymar. Ele ficou duas temporadas no clube francês (2021-22 e 2022-23) e marcou 32 gols. Depois foi anunciado pelo Miami.

“Tivemos uma reunião com ele e eu disse: ‘Olha, sei que o Leo não está pronto agora, mas quero que seu filho jogue no meu clube no futuro’. Então, avance cinco anos. Sabíamos naquele mês que havia uma decisão a ser tomada, porque Leo havia anunciado que estava deixando o PSG”, afirmou Beckham.

“Então, quatro ou cinco da manhã no Japão, estou na cama e meu telefone continua tocando, tocando e tocando… então vejo: ‘Leo Messi decidiu vir para Miami’. Fiquei até arrepiado agora. Sentei na cama e comecei a chorar”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post David Beckham revela crise de choro por causa de Messi. Saiba o motivo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.