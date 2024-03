Weverton vê Palmeiras mais amadurecido antes da semifinal

Depois de uma longa espera, o Palmeiras enfim entrará em campo para decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista. E a expectativa para o confronto da próxima quinta-feira (28), contra o Novorizontino, já é grande nesta virada de semana. De acordo com o goleiro Weverton, o bom momento alviverde ajuda a levantar o astral para o compromisso, que pode deixar o time um passo mais perto do tricampeonato paulista.

“Foi um início de ano importante, ser o líder geral era o nosso objetivo. Estamos fazendo jogos seguros e consistentes, acho que é uma característica nossa. O Abel aproveitou esse início de Paulista para testar algumas formações, com três zagueiros, três volantes. Foi muito importante fazer isso agora, pois a gente sabe a dificuldade do calendário. Estamos entrando em uma etapa de decisões e vejo a equipe muito madura sobre o que tem que fazer em campo”, disse o goleiro, ao site oficial do Palmeiras, destacando ainda o peso de enfrentar o Novorizontino na semifinal:

“O Novorizontino, nos últimos anos, vem sendo um adversário muito difícil. Mas temos um aliado muito importante, que é voltar ao nosso estádio. Isso nos dá uma força muito grande e uma motivação a mais. Tenho certeza de que teremos esse ambiente na quinta-feira. O Palmeiras, na sua casa, tem mostrado a sua força e faremos o necessário para nos impormos, fazermos nosso melhor e termos uma noite feliz”.

Palmeiras x Novorizontino, nesta quinta, é às 21h35, no Allianz Parque.

