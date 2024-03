Atlético-GO vence Goiânia e vai à final do Goianão. Em busca do Tri

O Atlético-GO é o primeiro finalista do Goianão-2024. A vaga veio na noite desta segunda-feira (25/3). Em seus domínios, no Antonio Accioly, bateu o Goiânia por 3 a 1. Como também venceu na ida, por 3 a 2, o Dragão, atual bicampeão estadual, agora espera o vencedor de Vila Nova x Aparecidense, nesta quarta, para saber o rival na decisão (na ida, Aparecidense 2 a 0).

O zagueiro Alix fez os dois primeiros gols do Atlético Goianiense, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, o Goiânia (que eliminou o Goiás nas quartas) marcou com Lima. Contudo, o veterano Vagner Love fez o terceiro para os donos da casa.

Veja aqui a tabela de jogos do Goianão

Zagueiro põe Atlético-GO na frente

O Dragão fez um bom primeiro tempo, conseguindo sair para o intervalo com 2 a 0 no placar, gols de Alix Vinícius, aos 11 e 34 minutos, muito parecidos. Afinal, o zagueiro escorou faltas cobradas em chuveirinho de Shaylon. O Goiânia, por sua vez, pouco produziu. Afinal, seu principal jogador, o veterano Luan (o Menino Maluquinho, campeão da Libertadores ao lado de Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG) estava bem marcado.

Dragão leva susto. Mas vai à final

No segundo tempo, uma surpresa: o Goiânia, num erro do zagueiro Roni deu a chance para Lima concluir e diminuir o placar aos nove minutos. O gol acordou o Dragão, que voltou a pressionar. Dessa forma, aos aos 16 minutos, veio o terceiro gol, com Vagner Love. O veterano atacante, que entrou no intervalo, aproveitou um cruzamento de Baralhas da direita, da linha de fundo. Se antecipou ao marcador e fez 3 a 1, o placar final.

“Tenho de agradecer muito ao Shayon pelas assistências. Estou feliz pelos gols” disse Alix, que pela primeira vez fez dois gols num mesmo jogo, à TV Brasil Central.

Já Shaylon, o melhor jogador do Goianão até o momento, disse que seus bons lançamentos são frutos de muito treino.

“Trabalho muito as bolas paradas. Felizmente vencemos. Assim, estamos classificados para a final. E vamos em busca de mais um titulo”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-GO vence Goiânia e vai à final do Goianão. Em busca do Tri apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.