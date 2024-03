Seleção Brasileira fará ações no combate ao racismo contra Espanha

Quando entrarem em campo para o amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira, os jogadores da Seleção Brasileira farão uma ação contra o racismo. A CBF anunciou nesta segunda algumas atitudes que está preparando para o amistoso.

“Na hora do hino nacional, a Seleção Brasileira vestirá um casaco da campanha ‘Uma Só Pele, Uma Só Identidade’. O slogan da iniciativa estará escrito em português, inglês e espanhol na parte de trás do casaco para atingir fãs de futebol de todo o mundo. Além disso, o ônibus da delegação e a flâmula do jogo seguem também a identidade da campanha”, informou a CBF.

O amistoso entre Brasil e Espanha está marcado desde o meio do ano passado. Na ocasião, logo após o atacante Vini Jr sofrer mais um episódio de racismo em jogo da La Liga, as duas federações firmaram o acordo. A partida acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, Vini Jr comentou sobre o racismo sofrido desde que chegou à Espanha, em 2018. O jogador se emocionou e chegou a chorar dizendo que “cada vez mais tem menos vontade de jogar futebol”.

