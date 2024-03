Corinthians 100% atropela o lanterna Fla no Brasileirão feminino

O Corinthians segue 100% no Brasileirão feminino. As Brabas, atuais tetracampeãs da competição, foram até o Rio de Janeiro e venceram o Flamengo por 3 a 1, de virada. O jogo foi no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, fechando a terceira rodada. Darlene abriu o placar para as Rubro-Negras. Mas, ainda no primeiro tempo Mariza empatou para as paulistas. No segundo tempo, Milene, de pênalti, e Gabi Portilho garantiram a vitória corintiana. Glaucia, nos acréscimos, diminuiu para o Mengo.

O Corinthians lidera com nove pontos, já abrindo frente para a concorrência, já que em segundo lugar está o Cruzeiro. O Flamengo segue como a grande decepção do torneio. Três jogos, três derrotas e na lanterna.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino.

Corinthians marca. Mas 1ª tempo fica no 1 a 1

O Corinthians foi bem superior ao Flamengo. E, nos 15 primeiros minutos, massacrou. Afinal, as Brabas tinham total domínio contra um Flamengo que mal avançava o meio de campo, Neste período, estava Timão 8 a 0 em finalizações. O Mengo, entretanto quase marcou aos 17 com Cristiane. Mas Kemelli fez boa defesa. Contudo, aos 21, numa bola atrasada no fogo, a goleira Kemelli estava desligada e deu a chance para Darlene dividir a bola. Na espirrada, Darlene, com o gol vazio, empurrou para a rede: Mengo 1 a 0.

O Timão continuou em cima. Mas só foi empatar aos 38. Um chuveirinho encontrou Tarciane, que cabeceou na trave. Mas a bola ficou com Marize quase em cima da linha, fazendo justiça ao placar. Afinal, o Timão teve maior posse (60%) e finalizações (16 a 4).

Brabas garantem a vitória

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Mas sem conseguir sucesso na hora do arremate. O Corinthians só começou a voltar ao jogo a partir dos 20 minutos. E aí a qualidade fez a diferença. E saíram os gols. Primeiramente num pênalti cobrado por Millene. Pouco depois, num golaço de Gabi Portilho em chute cruzado. Com 3 a 1, o Timão freou. E deu a chance para o Flamengo diminuir. Já nos acréscimos, num belo chute de fora da área de Glaucia. Mas não havia tempo para o Mengo buscar o empate.

