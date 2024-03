O Santos irá utilizar o centro de treinamento do Corinthians para uma última atividade, nesta terça-feira (26), antes de enfrentar o Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe já irá utilizar a Neo Química Arena, estádio do Timão, para a realização da partida que ocorre na quarta, às 21h30.

Inicialmente, o Santos pretendia treinar na própria Neo Química Arena. Mas a realização de um jogo da equipe feminina do Corinthians no Brasileirão da categoria, nesta semana, impediu esta possibilidade. Ainda assim, o grupo terá a estrutura corintiana à sua disposição. O treino deverá acontecer na parte da tarde.

Mesmo com a preocupação do gramado da Arena, esta não é uma questão no CT, já que os atletas corintianos farão um treinamento pela manhã, visando sua estreia na Copa Sul-Americana, o que acontece na próxima semana. Para o Santos, uma vitória vale a vaga na decisão do Paulistão.

Curiosamente, santistas e corintianos quase se enfrentaram em um jogo treino, na última sexta-feira. Mas um acidente na Rodovia Anchieta acabou impedindo o encontro, que aconteceria na Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos vai treinar no CT do Corinthians antes de semifinal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.