Diário de viagem: enfim, um pouco de lazer em Londres e ida para Madri

Olá, amigo Joganauta! O fluxo de trabalho é intenso numa cobertura de Seleção Brasileira. Por isso, não consegui escrever o diário de viagem no fim de semana, que marcou o triunfo brasileiro por 1 a 0 em Wembley e a viagem no dia seguinte para a Espanha, local do segundo amistoso.

Bom, pessoal, o sábado foi esplêndido. Afinal, por ser o dia da partida, pude finalmente fazer um pouco de turismo. Conheci, aliás, a Tower Bridge e o Big Ben, além de fazer aquela tradicional foto no telefone vermelho. No dia anterior, já havia achado uma versão em preto em Harrow, bem afastado do centro de Londres.

Depois, fui correndo para Wembley. Cheguei quase três horas, portanto, antes da partida e procurei personagens interessantes. Teria algo melhor do que um casal de brasileira com inglês devidamente uniformizados e com bandeiras de seus países? Bom, o conteúdo desta entrevista bem legal está nas redes sociais do Jogada10. Confira!

Ao entrar no estádio, os jornalistas foram para uma mega sala em que havia aquela alimentação de primeira qualidade e que dava acesso à tribuna de imprensa do estádio. Tudo em altíssimo nível! Teve colega lá que repetiu o prato, sabe?!

Já em relação à análise da partida e o que disseram os jogadores após o triunfo sobre o English Team, o Joganauta confere tudo no www.jogada10.com.br

Good-bye, Londres. Hola, Madri!

O domingo chegou e era o momento de me despedir do Reino Unido, onde vivi experiências fantásticas e que não podem ser expressadas apenas com palavras e fotos. A missão do jornalista é ir em busca da informação. Com a misão Londres cumprida, chegou a vez da missão Madri. No dia de minha chegada à capital espanhola, já engatei uma entrevista que vai ao ar nesta terça-feira. Em pauta, os atos racistas reiterados na Espanha.

Mas, antes, permita-se uma consideração. Ao que saí para comer algo à noite, fui surpreendido com o fato de que em Madri você sai para beber, e não comer. É isso mesmo! Desse modo, ao pedir uma bebida, no caso, um refrigerante, fui surpreendido com um prato contendo alguns petiscos. Humm… não poderia vir em melhor hora!

Esta segunda-feira, aliás, marcou a ida ao Metropolitano. Sim, é isso mesmo. Recebi uma info errada e acreditei piamente nela. Detalhe: fui parar no estádio do Atlético de Madrid (e gravei vídeo e tudo!). Já estava produzindo conteúdo lá fora quando a ficha caiu. Assim, as coletivas e o treinamento eriam no Estádio Alfredo Di Stéfano, que hoje compõe o esplêndido CT merengue.

Fui numa correria desenfreada, mas tive sorte. Afinal, o ônibus da delegação brasileira teve um pequeno atraso e cheguei tranquilo. Encontrei Vini Jr, Rodrigo Caetano e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lá no hall. Trocamos algumas palavras. Pouco depois, aliás, começou a entrevista histórica de Vini sobre o racismo. Depois, saída para o treino.

Quando chegou a vez da entrevista de Dorival, agora pós-treino, consegui perguntar a ele, como se fosse uma 2×1. Dorival, sempre educado nas respostas, comentou sobre as duas que fiz. No retorno do local de treino, ainda encarei três linhas de metrô para chegar ao hotel em que estou hospedado. E isso debaixo de uma forte chuva.

Bom, é isso, pessoal!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Diário de viagem: enfim, um pouco de lazer em Londres e ida para Madri apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.