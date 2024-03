Corinthians retorna aos treinos com reforços vindos do Departamento Médico

Na manhã de segunda-feira (25), o Corinthians iniciou seus preparativos para o amistoso contra o Londrina, que acontecerá quarta (27), em Cascavel, Paraná, no CT Joaquim Grava. Uma novidade foi a participação de Fausto Vera e Igor Coronado. Ambos, afinal, voltaram aos treinos após se recuperarem de dores no pé e uma lesão muscular, respectivamente. Espera-se, com isso, que ambos integrem a equipe que viajará para o amistoso.

Diego Palacios, lateral-esquerdo em processo de transição após artroscopia, participou do aquecimento e realizou exercícios físicos com bola sob supervisão da equipe de preparação física.

Após uma sessão de ativação física e treinamento de potência na academia, os jogadores seguiram para o campo, onde o técnico António Oliveira conduziu treinos específicos para ataque e defesa, seguidos por um trabalho tático.

O time ainda terá treino na terça-feira (26), antes de concentrar-se para a viagem ao Paraná.

