Carpini abdica da base e quase não usa jovens no São Paulo

Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o São Paulo não conseguiu fazer todos os testes que gostaria durante a competição. Muito se passa por Thiago Carpini, que utilizou em poucos momentos os garotos revelados em Cotia. O treinador optou por atletas mais experientes durante todo o Estadual e não viu os jovens se amadurecer para o restante da temporada.

O treinador só utilizou três garotos de Cotia neste Paulistão, sendo que apenas Moreira teve mais de 90 minutos em campo. O lateral assumiu a titularidade por causa das lesões de Rafinha e Igor Vinícius e teve 278 minutos jogados. Contudo, também sofreu com contusões e não conseguiu embalar uma sequência.

Patryck e William Gomes completam a lista dos jovens utilizados por Carpini. O lateral-esquerdo jogou apenas 75 minutos mesmo sendo reserva imediato de Welington, que é o titular absoluto do setor e quase nunca é poupado. Já o meia-atacante, que empolgou no final de 2023, atuou por apenas quatro minutos.

Outros jovens de Cotia que ainda não se firmaram no profissional, nem chegaram a entrar em campo, casos de Belém, Felisberto, Ly, Negrucci, Rodriguinho e Henrique.

A ideia do São Paulo era usar o Paulistão para estes garotos ganharem experiência de atuar no profissional. Contudo, com a troca de Dorival por Thiago Carpini, o novo treinador usou todo o período da competição para encontrar um time titular. O desempenho da equipe na reta final e a pressão pelos resultados fizeram com que o técnico utilizasse apenas os medalhões para conseguir resultados, mas sem sucesso.

