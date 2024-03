A fase de grupos da Sul-Americana 2024 começa no próximo dia 2 de abril. Porém, o primeiro duelo do Nacional Potosí (contra o Boca Juniors, em casa) na competição acontece somente um dia depois.

Por isso, o clube boliviano divulgou os valores para aqueles que quiserem garantir lugar nos três confrontos em casa do torneio continental. Além do Boca, o Nacional receberá Fortaleza e Sportivo Trinidense em palco com mais de quatro mil metros de altitude.

Entretanto, os fãs do clube local se manifestaram de maneira considerável nas redes sociais com relação aos valores praticados. Em quantias que variam de R$ 250 a quase R$ 360, os preços são considerados como os mais altos da história do Nacional Potosí mesmo dando direito a assistir três jogos.

Se, por parte do clube, a ideia é capitalizar os duelos para arrecadar um bom montante já visando o restante da temporada, os torcedores descontentes entendem que haverá o efeito inverso. Principalmente, por entenderem que o grande embate (no aspecto da visibilidade) acabará sendo a estreia.

Desse modo, a expectativa naturalmente aumentou para saber quais serão os preços praticados individualmente para os demais confrontos na parte inicial da Sul-Americana. Enquanto a partida contra o Fortaleza está marcada para o dia 8 de maio, o enfrentamento diante do Trinidense ocorre no dia 14 de maio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Torcida do Nacional Potosí reclama de valores para a Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.