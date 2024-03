Torcida do Santos esgota ingressos para semifinal do Paulistão

O Santos terá casa cheia em seu próximo compromisso. A equipe encara o RB Bragantino, nesta quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Um dia antes do compromisso, o Peixe anunciou que já vendeu 40 mil ingressos e não tem mais entradas para a arquibancada.

Ainda restam bilhetes para camarotes, Camarotes Festa e setor da torcida do Red Bull bragantino. A expectativa de casa cheia era muito grande e acabou se confirmando. No último jogo na capital, o Santos colocou mais de 50 mil pessoa no MorumBIS, na vitória diante do São Bernardo por 2 a 1.

Os motivos do Santos escolher a Neo Química Arena

A escolha da Neo Química pela diretoria santista passa por vários pontos. Porém, o mais atrativo foi a questão do público. Contra o São Bernardo, o Peixe conseguiu uma renda de R$ 2 milhões. Os números empolgaram a diretoria, que espera jogar mais vezes na capital. Por se tratar de uma semifinal, o Santos espera ter uma renda maior.

Na Vila, o maior público da equipe nesta temporada foi justamente nas quartas de final, quando 13.882 pagantes compareceram ao estádio. Assim, o público e a renda são os principais motivos para ao clube levar o jogo novamente para a capital.

Além disso, a estrutura da Neo Química Arena foi outro fator que pesou na decisão dos santistas. Afinal, sede de São Paulo na Copa do Mundo de 2014, a casa do Corinthians é bem avaliada e tem um bom gramado para sediar a semifinal do Campeonato Paulista.

