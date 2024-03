A Conmebol realizou, nesta segunda-feira (25), uma vistoria no estádio Monumental David Arellano, do Colo-Colo, para averiguar se ele está apto para receber jogos da Libertadores. Assim, nas próximas horas, a entidade dará um veredito. O Fluminense, por sua vez, aguarda a definição para conhecer o local da partida diante do time chileno, no dia 9 de maio, às 21h (de Brasília).





Dessa forma, a entidade vetou, no primeiro momento, o estádio pela péssima condição do gramado. Na tabela oficial da competição, todas as partidas do Colo-Colo como mandante seguem com o local “indefinido” diante do imbróglio, que necessita de uma solução para o início do torneio continental.

O emissário argentino Ángel Sabio foi responsável pela vistoria da Conmebol, ao lado dos dirigentes do Colo-Colo Daniel Morón e Alejandro Paul.

“Ele passou bastante tempo no campo. Mediu a espessura, percorreu todos os setores, viu a área dos gols. Foi um passeio muito minucioso”, explicou Daniel Arrieta na TNT Sports do Chile.

Por fim, caso não seja possível, dois estádios largam na frente para receber a partida: o Nacional e o Santa Laura, em Santiago. Antes de enfrentar o Fluminense, o time chileno tem compromissos contra Cerro Porteño e Alianza Lima, que completam o Grupo A. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conmebol vistoria estádio do Colo-Colo antes da estreia do grupo do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.