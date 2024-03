Contra a Espanha, Dorival manterá escalação que iniciou amistoso na Inglaterra

Por Felipe David Rocha – Enviado especial do J10 em Madri Contra a Espanha nesta terça-feira (26), a Seleção Brasileira terá a mesma escalação que levou a melhor sobre a Inglaterra, em Wembley. Dorival Júnior havia dito na véspera que informaria ao elenco a sua decisão pouco antes do almoço desta terça. E assim o fez. Assim, o treinador não realizará mudanças para o seu segundo jogo à frente da Canarinho. O Jogada10 confirmou a informação nesta tarde.

O Brasil, portanto, vai a campo com Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. A formação, aliás, havia sido essa no treino único em solo espanhol, no CT do Real Madrid. A confirmação ocorreu após conversa entre o treinador e o departamento médico em razão de avaliações no tocante ao desgaste físico.

Um dos jogadores que mais sofria com dores era Danilo. Mas o lateral-direito está escalado para iniciar diante da Espanha no Santiago Bernabéu. A faixa de capitão, contudo, será de Vini Jr.

O J10 acompanha em tempo real o amistoso entre Brasil e Espanha, marcado para as 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A cobertura começa antes mesmo de a bola rolar.

