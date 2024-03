Milito recebe boa notícia e, agora, terá força máxima para final contra o Cruzeiro

A maré de boas notícias começou a chegar para o Atlético. E o novo técnico, Gabriel Milito, aliás, poderá contar com força total para a final contra o Cruzeiro, com primeiro jogo neste sábado (30), na Arena MRV, às 16h30 (de Brasília).

O meia Zaracho foi completamente liberado pelo departamento médico e reforça o time para a final do torneio estadual. Ele se recuperou de lesão muscular. Aliás, a última partida do jogador foi justamente contra o Cruzeiro, no dia 3 de fevereiro, na primeira fase do Campeonato Mineiro.

Milito iniciou com força total na segunda-feira (25). Assim, ele comandou um treino pela manhã – atividade já prevista e marcada pela comissão técnica fixa. No entanto, o treinador solicitou a presença dos atletas no período da tarde para uma nova rodada de treinamentos. A agenda inicialmente marcada pela comissão técnica fixa previa atividades sempre nas manhãs, e a assessoria de imprensa do clube, em contato com o Jogada10, não confirmou se haverá alteração.

Milito, afinal, terá intensa rotina pela frente. O Galo joga a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, no sábado, contra o Cruzeiro. No meio de semana terá a estreia na Copa Libertadores, na quinta-feira (4), contra o Caracas, às 19h (de Brasília), fora de casa. Já no outro domingo (7), no Mineirão, terá a grande final do Campeonato Mineiro.

