Palmeiras tem logística favorável para ter convocados na semi do Paulistão

O Palmeiras já tem tudo planejado para ter Murilo, Ríos e Endrick nas semifinais do Campeonato Paulista. O Verdão encara o Novorizontino, nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final da competição. Contudo, os três jogadores estão disputando amistosos da Data Fifa e sua participação ainda passará por uma avaliação.

Endrick e Murilo serão opções de Dorival Júnior no duelo contra a Espanha, nesta terça-feira (26), às 17h30. Já Ríos vai defender a Colômbia contra a Romênia no mesmo dia, mas às 16h30. Os dois jogos acontecerão em Madri, no Santiago Bernabéu e Estádio Metropolitano, respectivamente. Assim, facilita a logística palmeirense.

A ideia do Verdão é que os três jogadores embarquem no avião da presidente Leila Pereira, que é chefe da delegação da Seleção na Europa e que voltará com o trio. Além disso, o preparador físico do Palmeiras, Gustavo Kaschel, estará junto para acelerar a recuperação do trio.

A expectativa é que todos cheguem nesta quarta-feira (27) ao Brasil, mas não há tempo para o último treino do Alviverde, que vai acontecer no Allianz Parque. Aliás, nenhum componente do trio deve começar seus amistosos como titular, acelerando a recuperação. A presença dos jogadores contra o Novorizontino vai depender da condição física e da avaliação de Abel Ferreira.

Palmeiras deve ter apenas os desfalques de sempre

Com o retorno dos jogadores, o técnico português deve ter apenas os mesmos desfalques por lesão. Afinal, Gómez, Dudu e Bruno Rodrigues seguem sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

