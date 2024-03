Daniel Alves teria recebido buque de flores ao sair da prisão

O brasileiro Daniel Alves deixou a prisão Brians 2, nessa segunda-feira (25), após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). Ele foi condenado a quatro anos e meio pelo estupro de uma mulher de 24 anos, em uma boate na Espanha. Chamou atenção, no entanto, um presente logo após a saída da cadeia.





Horas depois de sair do presídio, um entregador foi visto pela imprensa espanhola chegando na casa do jogador brasileiro. Com ele, um buquê de flores. Daniel não saiu para pegar o presente.

Aliás, os jornalistas locais não confirmaram se o presente foi para Daniel Alves. Especula-se que as flores podem ter sido enviadas para Joana Sanz, esposa do jogador. No entanto, não foi confirmado se ela está na casa com o atleta.

A origem do dinheiro para Daniel Alves deixar a prisão

Daniel Alves angariou 1 milhão de euros por empréstimo. A fortuna do atleta, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 324 milhões), segue bloqueada por causa do processo judicial no Brasil, em problema com a ex-esposa Dinorah Santana

De acordo com o jornal “La Vanguardia” o empréstimo não foi feito por um banco. A origem, aliás, não foi confirmada. No entanto, a advogada Inés Guardiola usou o valor que Daniel tem a receber da Receita espanhola (cerca de R$ 6,9 milhões) como garantia para conseguir o dinheiro antecipadamente de outra fonte.

