Gómez treina com o grupo e vive expectativa por retorno na semi

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Novorizontino, na quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. No treino desta terça-feira (26), o técnico Abel Ferreira teve uma grata presença. Afinal, o zagueiro Gustavo Gómez participou da atividade com o restante do grupo.

O paraguaio está sem atuar desde fevereiro por uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida contra o Corinthians. Ele iniciou a transição física e participou de toda a atividade integrado com o restante do elenco. Assim, existe a expectativa de que o zagueiro possa reforçar o Verdão no duelo decisivo pelo Estadual, contra o Tigre.

Na movimentação desta terça-feira, o elenco participou de atividades específicas dos sistemas ofensivo e defensivo, além de um trabalho tático em campo reduzido para ensaiar situações de jogo determinadas pela comissão de Abel Ferreira.

Enquanto vive pela expectativa do retorno de Gómez, o Palmeiras também aguarda o retorno do seu trio de convocados nesta Data Fifa. Afinal, Endrick, Murilo e Richard Ríos estão na Espanha e devem retornar ao Brasil nesta terça-feira, ao lado da presidente do clube, Leila Pereira.

Assim, o principal objetivo é que Abel Ferreira tenha força máxima para o duelo contra o Novorizontino. O Verdão é o atual bicampeão da competição e tenta o tricampeonato consecutivo, algo que não acontece há 90 anos. Além disso, para o embate contra o Tigre, o Palmeiras terá o retorno do Allianz Parque, que passou quase dois meses interditado para a troca de seu gramado.

